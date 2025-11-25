¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û½µÌÀ¤±24Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î±ßÁê¾ì¤Ï¸á¸å5»þ¸½ºß¡¢Á°½µËöÈæ51Á¬±ß°Â¥É¥ë¹â¤Î1¥É¥ë¡á156±ß86¡Á96Á¬¤òÉÕ¤±¤¿¡£¥æ¡¼¥í¤Ï1¥æ¡¼¥í¡á1.1515¡Á25¥É¥ë¡¢180±ß68¡Á78Á¬¡£ÆüËÜ¤ÎºâÀ¯°­²½¤Ø¤Î·üÇ°¤òÇØ·Ê¤È¤·¤¿±ßÇä¤ê¥É¥ëÇã¤¤¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£