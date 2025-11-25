ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î23ÆüÉÕÀ¤³¦¥é¥ó¥­¥ó¥°¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¾¾»³±Ñ¼ù¤Ï°ì¤Ä²¼¤²¤Æ20°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£1°Ì¥¹¥³¥Ã¥Æ¥£¡¦¥·¥§¥Õ¥é¡¼¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡¢2°Ì¥í¥ê¡¼¡¦¥Þ¥­¥í¥¤¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤é¾å°Ì¤ËÊÑÆ°¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë