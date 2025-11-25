ÃË»Ò¥Æ¥Ë¥¹¤Î24ÆüÉÕÀ¤³¦¥é¥ó¥­¥ó¥°¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢ÆüËÜÀª¥È¥Ã¥×¤ÎË¾·î¿µÂÀÏº¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ï93°Ì¡¢²¼ÉôÂç²ñ¤Î²£ÉÍ·Ä±þ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¹ñºÝ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç8¶¯¤À¤Ã¤¿¶Ó¿¥·½¡Ê¥æ¥Ë¥¯¥í¡Ë¤Ï157°Ì¤Ç¡¢¤È¤â¤Ë°ì¤Ä¾å¤²¤¿¡£Æ±Âç²ñ¤òÀ©¤·¤¿ºäËÜÎç¡ÊIMG¡Ë¤¬176°Ì¤«¤é159°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë