Ä«¤Î¥É¥ë±ß¤Ï£±£µ£¶±ß£¸£°Á¬Âæ¡¢³¤³°»Ô¾ì¤Ç£±£µ£·±ßÂæ°ì»þ²óÉü¤âÂ³¤«¤º¡áÅìµþ°ÙÂØ Ä«¤Î¥É¥ë±ß¤Ï£±£µ£¶±ß£¸£°Á¬Âæ¤Ç¤Î¿ä°Ü¡£³¤³°»Ô¾ì¤Ç°ì»þ£±£µ£·±ß£±£¹Á¬¤Þ¤Ç¾å¾º¤â¥É¥ëÇã¤¤¤ÏÂ³¤«¤º¡£ USDJPY156.89