Í­µÈ¹°¹Ô¤¬¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë±à·Ý¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð¤¹¤ëBS½é¤Î´§ÈÖÁÈ¡ØÌ´¤¬ºé¤¯ Í­µÈ±à·Ý ¡ÁRoad to start a garden shop¡Á¡Ù¡ÊBSÄ«Æü¡Ë¡£11·î25Æü¡Ê²Ð¡ËÊüÁ÷¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¡È°Â¤¯Çã¤Ã¤Æ¡¢Âç¤­¤¯°é¤Æ¤ë¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¿¢Êª¤òÆÃ½¸¤¹¤ë¡£¤ª¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤ÈË­ÉÙ¤Ê¼ïÎà¤Ç±à·Ý¥Ó¥®¥Ê¡¼¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢°¦¹¥²È¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¿¢Êª¡£¤½¤ó¤Ê100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¿¢Êª¤ò¼«Âð¤ÇÂç¤­¤¯°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëÀèÀ¸¤¬ÅÐ¾ì¤¹