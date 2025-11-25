¥é¡¦¥êー¥¬ 25/26¤ÎÂè13Àá ¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥çー¥ë¤È¥»¥Ó¥ê¥¢¤Î»î¹ç¤¬¡¢11·î25Æü05:00¤Ë¥¹¥Æー¥¸¡¦¥Õ¥í¥ó¥È¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ ¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥çー¥ë¤Ï¥Ú¥ì¡¦¥ß¥¸¥ã¡ÊMF¡Ë¡¢¥­¥±¡ÊFW¡Ë¡¢¥é¥â¥ó¡¦¥Æ¥é¥Ä¡ÊMF¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥»¥Ó¥ê¥¢¤Ï¥¢¥³¥ë¡¦¥¢¥À¥à¥º¡ÊFW¡Ë¡¢¥ë¥Ù¥ó¡¦¥Ð¥ë¥¬¥¹¡ÊMF¡Ë¡¢¥¸¥§¥éー¥ë¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ÊFW¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£ 34Ê¬