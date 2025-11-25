30Ç¯°ÊÆâ¤ÎÈ¯À¸³ÎÎ¨¤¬Ìó70¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Î¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¡£Æî´ØÅì¤Ç¤ª¤­¤ëÃÏ¿Ì¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡©¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¤ÎÈ÷¤¨¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡ÖÈ÷Ãß¡×¼Ò²ñÉôºÒ³²Ã´Åö¡¦ÃæßÀ¹°Æ»¥Ç¥¹¥¯¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú½µ´©ÃÏ¿Ì¥Ë¥å¡¼¥¹¡Û¢£¤³¤Î1½µ´ÖºÇÂç¿ÌÅÙ¤Ï311·î17Æü¤«¤é23Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¡¢¹ñÆâ¤Ç¿ÌÅÙ1°Ê¾å¤ÎÃÏ¿Ì¤¬34²ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¢§18Æü¸áÁ°4»þ6Ê¬¤´¤í¡¢´ä¼ê¸©À¹²¬»Ô¤äµÜ¸Å»Ô¤Ê¤É¤Ç¿ÌÅÙ3¤ÎÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Ì¸»¤Ï»°Î¦²­¡¢ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¼¨¤¹¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¤Ï5.7¡¢¿Ì¸»