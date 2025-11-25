¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡ª´ñÌÌÁÈ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ¶âÍË23»þ30Ê¬¡Ë¤ÎÊüÁ÷³«»ÏÆü¤¬¡¢2026Ç¯1·î9Æü¤È·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÄÉ²ÃÀ¼Í¥¥­¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢Snow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤¬ ¡È¿§ÃËÁÈ¡Ê¤¤¤í¤ª¤È¤³¤°¤ß¡Ë¡É¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦ÀÚ½ÐæÆ¡Ê¤­¤ì¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡ËÌò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢ÀÚ½ÐæÆ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´µ×´ÖÂç²ð¤¬À¼Í¥¤òÌ³¤á¤ëÀÚ½ÐæÆ¡¢¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸¶ºî¤Ï1980Ç¯¡¢¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò