ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥­¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡Ù¤Ç¡¢¼Æºé¥³¥¦¤ÈÀî¸ý½ÕÆà¤Î½é¶¦±é¤¬¼Â¸½¡£·ÝÇ½³¦¤äÊóÆ»¤ÎÎ¢Â¦¤òÉÁ¤­¡¢»É·ãÅª¤«¤Ä¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡Ä¡©¡×¤È»×¤ï¤»¤ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤Î¤¢¤ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¼ÒÄ¹¤ÈÈà½÷¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë·ÝÇ½½µ´©»ïµ­¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢·ã¤·¤¤¹¶ËÉ¤ò·«¤ê¹­¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Î´Ø·¸À­¤È¤·¤ÆÂÐÖµ¤·¤Ä¤Ä¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÂ¸ºß¤Ë¡Ö¿´¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤È¤¤¤¦2¿Í¡£·ÝÇ½¿Í¤È¤·¤ÆÀ¸¤­¤ë²á¹ó¤µ¤ä¡¢°ìÊý¤ÇÌ£¤ï