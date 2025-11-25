À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×´ë¶È¤ÈÆüËÜ´ë¶È¤Ï¤Ê¤Ë¤¬°ã¤¦¤Î¤«¡£ÆüËÜ¹©¶ÈÂç³ØÂç³Ø±¡µ»½Ñ·Ð±Ä¸¦µæ²Ê¤ÎÅÄÃæÆ»¾¼¶µ¼ø¤Ï¡Ö¡Ø´ë¶ÈOS¡Ù¤¬¶¯¸Ç¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Û¤É¡¢ÊÑ²½¤Ë¶¯¤¯¡¢´íµ¡¤Ë¶¯¤¯¡¢Ì¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤­¡¢Ä¹´ü¤Ç¶¥ÁèÎÏ¤ò°Ý»ý¤Ç¤­¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤³¤Î¡ØOS¡Ù¤Î°ìÉô¤ò¶ËÃ¼¤ËÂÎ¸½¤¹¤ë¡È¾ÝÄ§Îã¡É¤À¡×¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£¡ÊÂè2²ó¡¿Á´2²ó¡Ë¼Ì¿¿¡á»þ»öÄÌ¿®¥Õ¥©¥È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂ¹ÀµµÁ²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¡Ê2025Ç¯2·î3Æü¡¢ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¤ÎÅì