WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï12²óÀï¤¬24Æü¡¢¹¾Åì¶è¤ÎTOYOTA ARENA TOKYO¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Æ±µé1°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÄë·ý¡Ë¤¬Æ±µé2°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Ë0-3¡Ê112-116¡ß2¡¢111-117¡Ë¤ÇÈ½ÄêÉé¤±¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Å¾¸þ8ÀïÌÜ¤Ç¥­¥ã¥ê¥¢½é¹õÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½é¤ÎÀ¤³¦Àï¡¢Æá¿ÜÀî¤Ï²¿¤ò·ü¤±¤Æ¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Àï¤¦ÍýÍ³¤ò»î¹çÁ°¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÀïÀÓ¤Ï27ºÐ¤ÎÆá¿ÜÀî¤¬7¾¡¡Ê2KO¡Ë1ÇÔ¡£29ºÐ¤Î°æ¾å¤¬21¾¡¡Ê5KO¡Ë2