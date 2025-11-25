ファンキーすぎるデザインの放射線防護服がSNS上で大きな注目を集めている。 【写真】耳なし芳一のような放射線防護服 「看護師さんが耳なし芳一みたいな放射線防護服を着ていました。 」 とその模様を紹介したのはハーバード大学ベスイスラエル病院（米・マサチューセッツ州）で心臓外科医として勤務する月岡祐介さん（@TsukiokaYusuke）。 日本の病院で見かける放射線防護服は地味な産業色で無地の