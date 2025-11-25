女優の北川景子(39)が24日までに自身のX(旧ツイッター)を更新。娘のリクエストを受けて手作りした新作バッグを披露した。 【写真】超多忙なはずなのに…トップ女優が手作りした見事な逸品 「最近、モノトーンの洋服を好きになった娘が『黒い手提げが欲しい』とのこと。苦手意識のあったギャザーに再び挑戦。今回はすんなり綺麗にできました!」とつづり、生地から縫製、仕上がりの工程に分けた写真を投稿