Â¹¤Î·ëº§¼°¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ÁÄÊì¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ1Ç¯¡£°äÉÊÀ°Íý¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¹ë²Ú¤Ê¶â¤ÎÂÓ¤ò¡¢·»¤Î·ëº§¼°¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥É¥ì¥¹¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤¿½÷À­¤Î»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¼Ô¤Ï¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¡õ¥³¥¹¥×¥ì°áÁõºî²È¤Î¤«¤Î¤ó¤µ¤ó¡Ê@kanomade¡Ë¡£ÁÄÊì¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¹þ¤á¤¿Í£°ìÌµÆó¤Î¥É¥ì¥¹À©ºî¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ÎÂÓ¤ò¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤¿¤é¡Ä¢£ÁÄÊì¤Î»×¤¤¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¡¢ÂÓ¥ê¥á¥¤¥¯¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¡½¡½¤ª