¥¢¡¼¥¯¥¹¤Ï¡¢¡Ö100»þ´Ö¥«¥ì¡¼ ¥¹¥«¥ë¥Î¡¦¥Ï¥Ã¥¿¶õ¹ÁÅ¹¡×¤ò11·î12Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢½é¹æÅ¹¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ£¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¸½ÃÏ¤Î¿©Ê¸²½¤Ë¤â´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£¥á¥Ë¥å¡¼¤Î°ìÎã¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼¥«¥ì¡¼¡Ê110,000¥ë¥Ô¥¢¡Ë¡¢¥Á¥­¥ó¥«¥Ä¥«¥ì¡¼¡Ê86,000¥ë¥Ô¥¢¡Ë¤Ê¤É¡£¾ì½ê¤ÏÂè1¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ëCÉÕ¶á¡£