¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×MAMAMOO¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥½¥é¤¬¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¤Î¥ª¥Õ¤ÎÆü¤ËÍÅ±ð¤ÊÈþ¤·¤µ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥½¥é¡¢Æ©¤±¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤Ë»ëÀþ½¸Ãæµî¤ë11·î22Æü¡¢¥½¥é¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥­¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤Ç¡Ö¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ë¤Æ¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¾Ï¤È¤È¤â¤ËÊ£¿ôËç¤Î¶á¶·¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¼Ì¿¿¤Î¤Ê¤«¤Î¥½¥é¤Ï¡¢¹âÁØ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥×¡¼¥ë¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¹õ¿§¤Î¿åÃå¤òÃåÍÑ¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥ª¥Õ¤ÎÆü¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥½¥é¤ÏÆ±