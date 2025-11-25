11·î28Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î±Ç²è´Û¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡¢ÆâÅÄ±Ñ¼£´ÆÆÄ¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡Ù¡£ËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤ó¤¬»Ò¤É¤â¤Î¾­Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤òÇä¤ëÆó»ù¤ÎÊì¡¦²Æ´õ¤ò±é¤¸¡¢¿¹ÅÄË¾ÃÒ¤µ¤ó¤¬²Æ´õ¤é¿Æ»Ò¤ò½õ¤±¤ë³ÊÆ®²È¡¦Â¿Ëà·Ã¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÄ¤¯¤Þ¤À¤é¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿±ð¤Î¤Ê¤¤È±¡¢¡Ö¿È¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤É¹½¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦É¬»à¤Î·ÁÁê¡£ÈþËÆ¤òÉõ°õ¤·¤¿ÂÎÅö¤¿¤ê¤Î±éµ»¤Ç¡¢½ª»Ï´Ñ¤ë¼Ô¤ò°µÅÝ¤¹¤ëËÌÀî¤µ¤ó¡£¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ÎÈ¾Ç¯Á°¤«¤éÅ°ÄìÅª¤Ê¿©»öÀ©¸Â¤È³ÊÆ®µ»