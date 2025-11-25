Ç­¤Î°¦¾ðÉ½¸½¤Ï¡¢¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£¸Æ¤ó¤Ç¤âÍè¤Ê¤¤¤·¡¢µ¤¤Þ¤°¤ì¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤¬¶á´ó¤ë¤È¤½¤Ã¤Ý¤ò¸þ¤¯¡£¤«¤È»×¤¨¤ÐÆÍÁ³¡¢É¨¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢ÌÜ¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¡Ö¥ß¥ã¥¢¡×¤È´Å¤¨¤ë¤³¤È¤â¡£¤½¤ó¤Ê¡È¥Ä¥ó¥Ç¥ì¡É¤Î°¦¤Ë¤Ä¤¤¡¢¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ì¡²è¡ØÌë²ö¤êÇ­¡Ù¤Ïºî¼Ô¤Ç¤¢¤ë¿¼Ã«¤«¤Û¤ë¤µ¤ó¤¬2015Ç¯¡¢Twitter¡Ê¸½X¡Ë¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤­¤Ã¤«¤±¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿ºîÉÊ¡£¡Öµã¤¯»Ò¤Ï¤¤¤Í¤¬¡Á¡×¤ÈÒì¤­¤Ê¤¬¤é¡ÈÎÞ¤ÎÆ÷¤¤¡É¤òÃµ¤·¡¢Ìë¤Î³¹¤ò×Ç×Ó¤¦Ç­¡¦±ó