近頃は作品の数が溢れかえり、本当に演技力のある女優が見つかりにくい。プロのドラマ通に「本物」を選んでもらった。いま求められる演技力とはインターネットの映像配信サービスで映画やドラマを観ることが当たり前になった。その結果、視聴者が作品に求める要素が変わってきているという。日本テレビの編成部に在籍しながら、現在は大和大学社会学部教授を務める岡田五知信氏はこう語る。「クオリティの高い海外ドラマは、字幕を