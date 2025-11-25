º£Æü25Æü¤ÎÆüÃæ¤Ï¡¢±«¤Çµ¤²¹¤è¤ê¤â¥Ò¥ó¥ä¥ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡£Åì³¤¤ä´ØÅì¤ÏÄ«¤«¤éµ¤²¹¤¬¤¢¤Þ¤ê¾å¤¬¤é¤º¡¢Ì¾¸Å²°¤äÅìµþÅÔ¿´¤ÏÅß¤Î´¨¤µ¡£ÂÎ´¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸ü¼ê¤Î¥³¡¼¥È¤Ê¤É¤ÇÄ´Àá¤ò¡£ÆüÃæ¤â¶õµ¤¥Ò¥ó¥ä¥êº£Æü25Æü¤ÎÆüÃæ¤Ï¡¢ºòÆü24Æü¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Îµ¤²¹¤Ç¤â±«¤Î±Æ¶Á¤Ç¥Ò¥ó¥ä¥ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åì³¤¤ä´ØÅì¤ÏÄ«¤«¤éµ¤²¹¤¬¤¢¤Þ¤ê¾å¤¬¤é¤º¡¢´¨¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢¶å½£¤È»Í¹ñ¡¢Ãæ¹ñÃÏÊý¤Ç18¡î¤«¤é20¡î¤¯¤é¤¤