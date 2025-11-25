ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ì¤À¤±ÊÙ¶¯¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¸«¤Æ¤âÁ´Á³¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤È¡¢Æ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤³¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤³¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©Q.¤³¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ï¤É¤³¡©¤³¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ï¡¢µª°ËÈ¾Åç¤ÎÆîÀ¾Éô¤Ë¤¢¤ê¡¢ÆîËÌ¤ËÄ¹¤¤·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÃÏ¿Þ¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡¢¤É¤³¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡© Answer½ÐÅµ¡§https://www.shutterstock.com/ja/image-photo/nachi-japan-seigantoji-pagoda-falls-18911851