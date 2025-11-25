ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê¡ÊNY»þ´Ö16:45¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö06:45¡Ë ÊÆ2Ç¯ºÄ 3.499¡Ê-0.009¡Ë ÊÆ10Ç¯ºÄ4.029¡Ê-0.035¡Ë ÊÆ30Ç¯ºÄ4.673¡Ê-0.039¡Ë ´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨2.227¡Ê-0.024¡Ë ¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð ¤­¤ç¤¦¤Î£Î£ÙºÄ·ô»Ô¾ì¤ÇÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤ÏÄã²¼¡££±£²·î¤Î£Æ£Ò£Â¤ÎÍø²¼¤²´üÂÔ¤¬Éü³è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Àè½µËö¤Ë£Æ£Ï£Í£Ã¤Ç±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º£Î£ÙÏ¢¶äÁíºÛ¤¬£±£²·îÍø²¼¤²¤Î²ÄÇ½À­¤ò¼¨º¶¤·¤¿¤³¤È¤ò°ú¤­Â³¤­ºàÎÁ»ë¡£