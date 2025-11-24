Ç§ÃÎ¾É¤ÎÊý¤ò²ð¸î¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢²ð¸îÈè¤ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤êÍÍ¡¹¤ÊÌäÂê¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¥±ー¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Âð¤Ç¤Î²ð¸î¤¬º¤Æñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Æþ±¡¤·¤Æ¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£²ð¸îÊ¡»ã»Î¤Î¼ã»³¤µ¤ó¤Ë¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡£ ´Æ½¤²ð¸îÊ¡»ã»Î¡§¼ã»³ ¿µ¸ã¡Ê²ð¸îÊ¡»ã»Î¡Ë ²ð¸îÊ¡»ã»Î¤È¤·¤Æ10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë²ð¸î¤Î¸½¾ì·Ð¸³¤ò»ý¤Á¡¢¸½ºß¤ÏÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Ûー¥à¤Ë¤Æ¥æ¥Ë¥Ã¥È¥ê&#125