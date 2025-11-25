¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥° 25/26¤ÎÂè12Àá ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿ー¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤È¥¨¥Ðー¥È¥ó¤Î»î¹ç¤¬¡¢11·î25Æü05:00¤Ë¥ªー¥ë¥É¡¦¥È¥é¥Õ¥©ー¥É¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿ー¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥¶ー¥¯¥Ä¥£ー¡ÊFW¡Ë¡¢¥¢¥Þ¥É¡¦¥Ç¥£¥¢¥í¡ÊMF¡Ë¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥à¥Ö¥â¡ÊFW¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥¨¥Ðー¥È¥ó¤Ï¥Æ¥£¥¨¥ë¥Î¡¦¥Ð¥êー¡ÊFW