ÇÐÍ¥¤ÎÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡Ê23¡Ë¤¬ÍèÇ¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¸ý¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡×¡Ê´ÆÆÄÀ¶¿å¿ò¡Ë¤Ç¼Â¼Ì±Ç²è¤Ë½é¼ç±é¤¹¤ë¡£½÷»ÒÂçÀ¸¤Î¼ºí©¤òÈ¯Ã¼¤Ë¡¢5¿Í¤ÎÂç³ØÀ¸¤Î¾Ú¸À¤«¤é¡È¿¿Áê¡É¤ËÇ÷¤ë¥Û¥é¡¼ºîÉÊ¡£¡Ö¾Ú¸À¤Ï²¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤ÊºÒ¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤«¡£¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Ç¡¢¤ª³Î¤«¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È´Þ¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£¥Û¥é¡¼ºî²È¡¦ÇØ¶Ú»á¤Î¤ï¤º¤«60¥Ú¡¼¥¸¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤¬¸¶ºî¡£¿´Îî¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÊèÃÏ¤Ç´Î»î¤·¤·¤¿Âç³ØÀ¸¥°¥ë¡¼¥×¤Î