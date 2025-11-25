Ãæ±û¥¢¥á¥ê¥«¤Ëµª¸µÁ°¤«¤é16À¤µª¤Ë¤«¤±¤ÆÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥äÊ¸ÌÀ¤Ï¡¢¹âÅÙ¤ËÈ¯Ã£¤·¤¿¿ô³Ø¤äÅ·Ê¸³Ø¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¿©¤ä·î¿©¤òÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥Þ¥äÊ¸ÌÀ¤Î¿Í¡¹¤¬¡ÖÆü¿©¤òÍ½Â¬¤¹¤ëÉ½¡×¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¸¦µæ·ë²Ì¤¬³Ø½Ñ»ï¤ÎScience Advances¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£The design and reconstructible history of the Mayan eclipse table of the Dresden Codex | Science Advanceshttps://w