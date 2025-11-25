俳優・歌手の森崎ウィン（35）が26日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00）に出演する。 【写真】ただ者じゃない雰囲気！ハリウッドデビュー当時の森崎スピルバーグ監督も思わず笑顔 ミャンマー人の両親は日本で働いていたが、自身はミャンマーで生まれ育った。祖母が自宅で英語塾を営みながら育ててくれたという。9歳の時に来日し、両親と暮らすことになったが、当時は