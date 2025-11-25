²ÆÈÁ¤ÈÃÝÆâÎÃ¿¿¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¡ÊTBS·Ï¡¿Ëè½µ²ÐÍË22»þ¡Ë¤ÎÂè8ÏÃ¤¬º£ÌëÊüÁ÷¡£°¾Èþ¡Ê²ÆÈÁ¡Ë¤¬ÄØ¡ÊÃæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡Ë¤«¤é¡Ö»×¤¤¤¬Ìá¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¸ÍÏÇ¤¦¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥É¥é¥Þ¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡ÙÂè8ÏÃ¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¸¶ºî¤ÏÃ«¸ýºÚÄÅ»Ò¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¡Ê¤Ö¤ó¤«¼Ò¡Ë¡£Îø¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¼ê¤Î¹þ¤ó¤ÀÎÁÍý¤òºî¤ê¡¢¡ÈÎø¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡É¤ÊÈà½÷¤ò±é¤¸¤Æ¤­¤¿¤æ¤¨¤Ë¡¢¼¡Âè¤Ë¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤Ã