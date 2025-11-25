9¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Snow Man¤¬¡¢12·î3ÆüÈ¯Çä¤Î½÷À­¥°¥é¥Ó¥¢½µ´©»ï¡Øanan¡Ù¤ÎÁÏ´©55¼þÇ¯µ­Ç°¹æ¤È¤Ê¤ë2474¹æ¤ÎÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¡£°ìÅÙ¸Â¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤È¤·¤Æ¥Ñ¥ó¥À»Ñ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¡¼¥Ä¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÎÉ½»æ2ËÜÎ©¤Æ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥®¥ã¥Ã¥×¥ä¥Ð¤¤¡ªÄ¶Àä¥¯¡¼¥ë¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÎSnow ManËÜÇ¯ÅÙ¤ò¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¡¢½Ü¤Î¥È¥ì¥ó¥É¡¢Â¿¤¯¤Î¥¹¥¿¡¼¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤È¤â¤Ë1Ç¯¤ò¶î¤±È´¤±¤Æ¤­¤¿anan¡£¤½¤Î¥Õ¥£