ÃÄÃÏ¤¬ÉñÂæ¤ÎÌ¾ºî¤ò¼¡¡¹Êü¤Ã¤Æ¤­¤¿NHK¡£º£ÅÙ¤Ï¡ÖÊ¿²È¡×¤À¤È¤¤¤¦¡Ê²èÁü¡§NHK¡Ø¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÄ¶¥ê¥¢¥ë¡ª¡×¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤¬µÕ¤Ë¤¤¤¤¡×¿Íµ¤¤ò¸Æ¤Ö¡Ø¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡Ù¤Ç»È¤ï¤ì¤¿¡ÔÊ¿²È¤ÎÆâÉô¡ÕÃÄÃÏ¤â¤¤¤¤¤±¤ÉÊ¿²°¤â¤Í¡£NHK¤ÎÌë¥É¥é¡Ø¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡Ù¡Ê·î¡ÁÌÚ¡¢22»þ45Ê¬¡Á¡Ë¤Ï¿´¿È¤È¤â¤ËÈèÊÀ¤·¤¬¤Á¤Ê»ä¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Î¡È¥±¥¢¥É¥é¥Þ¡É¤Ç¤¢¤ë¡£¿¿Â¤·½¸à¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤Ì¡²è¤ò¸¶ºî¤Ë¤·¤¿¡Ø¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡Ù¤Î¡Ö¤Ò¤é¡×¤È¤ÏÊ¿²°