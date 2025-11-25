¹â»Ô¼óÁê¤ÏÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿G20¥µ¥ß¥Ã¥È¤ò½ª¤¨¡¢µ¢¹ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂÚºßÃæ¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÍû¶¯¼óÁê¤È¤ÎÀÜ¿¨¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¹ñÆâ¤Î´Ñ¸÷¤Ê¤É¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ÏÆü¤ËÆü¤ËÂç¤­¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢£¹â»Ô¼óÁê¡ÈÂÐÏÃ¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¡ÉÃæ¹ñ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ä24Æü¸á¸å9»þ¤¹¤®¡£±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿¹â»Ô¼óÁê¡£2Æü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿G20¥µ¥ß¥Ã¥È¤«¤éµ¢¹ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î½µËö¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢ÆüËÜ¤È¤Î´Ø·¸¤¬µÞÂ®¤ËÎä¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëÃæ¹ñ¤Î¥Ê