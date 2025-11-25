²Î¼ê¤Î¸öÅÄÐÔÌ¤¡Ê43¡Ë¤¬25Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ç¥Ë¥à¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¸öÅÄ¤Ï¡Ö¥Ç¥Ë¥à¥ª¥ó¥Ç¥Ë¥à¥³¡¼¥Ç¡ª¡×¤È¾å²¼¥Ç¥Ë¥à¤Î¥³¡¼¥Ç¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ó¡×¡Ö±§Ãè¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡×¡Ö¥Ç¥Ë¥à¤è¤¤¡×¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£