¡ã¤³¤ó¤Ê¿Í¡ä²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥ÊÒ²¬µµÂ¢¡Ê¤«¤¿¤ª¤«¡¦¤«¤á¤¾¤¦¡Ë¤µ¤ó¡ÊËÜÌ¾ÊÒ²¬ÆóÏº¡á¤«¤¿¤ª¤«¡¦¤¸¤í¤¦¡Ë¤¬24Æü¡¢ÅìµþÅÔÂ­Î©¶è¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿²ÐºÒ¤Ë¤è¤ê»àË´¤·¤¿¡£64ºÐ¡£¡þ¡þ¡þµµÂ¢¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤äÉ½¾ð¡¢ÉñÂæ¤Ë¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤¹¤°¤ËÆ¬¤ÎÃæ¤ÇºÆ¸½¤Ç¤­¤ë¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ëÇÐÍ¥¤À¤Ã¤¿¡£Áþ¤é¤·¤¤Ìò¤Î»þ¤Ï¿´¤ÎÄì¤«¤éÁþ¤¯´¶¤¸¡¢¤³¤Ã¤±¤¤Ì£¤Î¤¢¤ëÌò¤Î»þ¤Ï»×¤ï¤º¤¯¤¹¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢´ÑµÒ¤òÊª¸ì¤Ë°ú¤­¹þ¤ó¤À¡£ÉñÂæ¤Ç1ÅÙ¸«¤¿¤é