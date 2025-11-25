¡Ú¥í¥ó¥É¥ó¶¦Æ±¡Û¥í¥ó¥É¥ó¤Î¹ñºÝ³¤»öµ¡´Ø¡ÊIMO¡ËËÜÉô¤Ç24Æü¡¢¿ÍÌ¿µß½õ¤Ç¸ùÀÓ¤òµó¤²¤¿¸Ä¿Í¤äÃÄÂÎ¤ÎÉ½¾´¼°¤¬³«¤«¤ì¡¢ÆüËÜ¤Î³¤¾åÊÝ°ÂÄ£ÆÃ¼ìµßÆñÂâ¤âÉ½¾´¤µ¤ì¤¿¡£ºòÇ¯11·î¤Ë¿À¸Í¹Á¤Ç²ßÊªÁ¥¤È¾×ÆÍ¤·¡¢Å¾Ê¤¤·¤¿ºî¶ÈÁ¥¤Î¾©±É´Ý¤«¤é¾èÁÈ°÷¤ÎÃËÀ­¤òµß½Ð¤·¤¿¡£¼°Åµ¤Ç¡¢ÌîÅÄ·òÅÍÂâÄ¹¡Ê32¡Ë¡áÊ¡²¬»Ô½Ð¿È¡á¤¬É½¾´¾õ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤ÏÆÃ¼ìµßÆñÂâÈ¯Â­50¼þÇ¯¡£ÌîÅÄ¤µ¤ó¤Ï½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤ÎÂâÄ¹¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¡¢¸½¾ì¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¡£Å¾Ê¤¤·¤¿Á¥