¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¡ÖÎáÏÂ6Ç¯ ¿Í¸ýÆ°ÂÖÅý·×¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î»à°øÂè2°Ì¤Ï¡Ö¿´¼À´µ¡×¤Ç¡¢22Ëü6388¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ê¤«¡¢¡Ö·ì´É¤ä¿´Â¡¤ÎÉÂµ¤¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤ÎÀ¸³è½¬´·¤¬Âç¤­¤¯¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢²ÃÎð¤È¤È¤â¤ËÈ¯¾É¤¹¤ëÉÑÅÙ¤Ï³ÊÃÊ¤Ë¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢2012Ç¯¤ËÅö»þ¤ÎÅ·¹ÄÊÅ²¼¡Ê¸½¡¦¾å¹ÄÊÅ²¼¡Ë¤Î¼¹Åá°å¤òÌ³¤á¤¿¡¢¿´Â¡·ì´É³°²Ê°å¤ÎÅ·ÌîÆÆÀèÀ¸¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Å·ÌîÀèÀ¸¤ÎÃø½ñ¡Ø·ì´É¤È¿´Â¡ ¤³¤¦¼é¤ì¤Ð·ò¹¯¼÷Ì¿¤Ï¤â¤Ã