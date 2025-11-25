°ñ¾ë¡¦ºäÅì»Ô¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¹©¾ì¤Çµ¯¤­¤¿²Ð»ö¤Ï¡¢´Ý1Æü¤¿¤Ã¤Æ¤âÄÃ²Ð¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£23Æü¤ÎÌë¡¢ºäÅì»Ô¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¹©¾ì¤Ç²°³°¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÇÑ´þÊª¤Ê¤É¤òÊÝ´É¤¹¤ë¥Õ¥ì¥³¥ó¥Ð¥Ã¥°¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂÞ¤«¤é½Ð²Ð¤·¡¢½ù¡¹¤ËÇ³¤¨¹­¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£È¯À¸¤«¤é30»þ´Ö¤¬¤¿¤Ã¤¿25Æü¸áÁ°6»þ¸½ºß¤â¾Ã²Ð³èÆ°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÄÃ²Ð¤Î¥á¥É¤Ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£