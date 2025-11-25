¢¨·ÐºÑ»ØÉ¸ ¼ç¤ÊÊÆ·ÐºÑ»ØÉ¸¤ÎÈ¯É½¤Ï¤Ê¤· ¢¨È¯¸À¡¦¥Ë¥åー¥¹ ¡öÊÆ£²Ç¯ºÄÆþ»¥·ë²Ì ºÇ¹âÍî»¥Íø²ó¤ê3.849¡ó¡ÊWI¡§3.849¡ó¡Ë ±þ»¥ÇÜÎ¨2.68ÇÜ¡ÊÁ°²ó¡§2.59ÇÜ¡Ë ¡ö¥¦¥©¥éー£Æ£Ò£ÂÍý»ö ¡¦·üÇ°¤ÏÏ«Æ¯»Ô¾ì¤ÇÍø²¼¤²¤ò»Ù»ý¡£ ¡¦ÂçÈ¾¤ÎÌ±´Ö¥Çー¥¿¤Ï¸ÛÍÑ»Ô¾ì¤ÎÆð²½¤ò¼¨º¶¡£ ¡¦¥Çー¥¿¤¬²óÉü¤ò¼¨¤»¤Ð¡¢Íø²¼¤²¤Ë¤è¤ê¿µ½Å»ÑÀª¤â¡£ ¡¦£²·î¤Þ¤Ç¤Ë²ñ¹ç¤´¤È¤ÎÂÐ±þ¤ò¶¯²½¡£ ¡öÊÆ·ÐºÑ»ØÉ¸Æ°¸þ ÊÆ¾¦Ì³