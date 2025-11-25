U-17WÇÕ¤ÇÁ´6»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿U-17ÆüËÜÂåÉ½FWµÈÅÄÌ«³¤(¼¯Åç¥æ¡¼¥¹)¤Ï23Æü¤Îµ¢¹ñ¸å¡¢Î¨Ä¾¤Ëº£Âç²ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î´¶ÁÛ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡£¹â¹»3´§¤ò´Ö¶á¤Ë¹µ¤¨¤ë¼¯Åç¥æ¡¼¥¹¤Î¥¨¡¼¥¹¤òÃ´¤¤¡¢¹â±ßµÜÇÕ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°EAST¤Ç¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î10¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ¤­¤¿À¤Âå¶þ»Ø¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¡¢È©¤Ç´¶¤¸¤¿À¤³¦´ð½à¤ÈÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤­¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Á´6»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç»Ä¤·¤¿¿ô»ú¤Ï1¥´¡¼¥ë¡£3-4-2-1¤Î¥·¥ã¥É