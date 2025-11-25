ËÜÆü11·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ë9»þ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆÊüÁ÷ À¤¤ÎÃæ¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿µ¿Ìä¤äÆæ¤ò¾¡¼ê¤Ë¸¡¾Ú¤·¡¢¿·ÃÎ¼±¡õ¿·¾ðÊó¤ò¤ª¤â¤·¤í¤ª¤«¤·¤¯²ò¤­ÌÀ¤«¤¹¿··¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ÖXÉÃ¸å¤Î¿·À¤³¦¡×2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤Ï¡¢¤»¤¤¤ä¡ÊÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡Ë¡¢Æ£°æµ®É§¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡£º£²ó¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤Ë½ÂÃ«Æäºé¡¢¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡ÊSixTONES¡Ë¡¢LISA¡Êm-flo¡Ë¡¢LiLiCo¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¢£¥×¥ê¥ó¥»¥¹Å·¸ù ¡È¤ªÊõ¡É¤òÆüËÜ¹ñÆâ¤Î6¥«½ê¤ËËä¤á¤¿¿·¥×¥í¥¸¥§