1924Ç¯¡¢¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Ë¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿beyerdynamic¡Ê¥Ù¥¤¥ä¡¼¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¡Ë¡£¸½ºß¤Ï¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¶á¹Ù¤ÎÄ®¡¦¥Ï¥¤¥ë¥Ö¥í¥ó¤ËµòÅÀ¤ò¹½¤¨¡¢À½ÉÊ¤Î80¡ó°Ê¾å¤ò¥É¥¤¥Ä¤Î¼«¼Ò¹©¾ì¤Ë¤ÆÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Þ¤µ¤ËMade in Germany¤ò´Ó¤­Â³¤±¤ëÏ·ÊÞ¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¡£1980Ç¯Âå¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥â¥Ë¥¿¡¼¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¡ÖDT 770 PRO¡×¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤È¤·¤ÆÀ¤³¦ÅªÄêÈÖ¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥¹¥¿¥¸¥ª¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤«¤é¹â¤¯