¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¥µ¥¤¥É ¥è¥¦¥¸¥ä¥Þ¥â¥È¡ÊWILDSIDE YOHJI YAMAMOTO¡Ë¡×¤¬¡¢¡Ö¥¨¥à¥¨¡¼¥¨¥¹¥æ¡¼¡ÊMASU¡Ë¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò11·î26Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥ï¥¤¥ë¥É¥µ¥¤¥É ¥è¥¦¥¸¥ä¥Þ¥â¥È¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA¡¢WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO HARAJUKU¡¢¡Ö¥è¥¦¥¸¥ä¥Þ¥â¥È¡ÊYohji Yamamoto¡Ë¡× ºåµÞMEN¡ÇS TOKYO¤Ç¼è¤ê°·¤¦¡£¡Ú²èÁü¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤ë¡Û2²óÌÜ¤È¤Ê¤ëÆ±¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢Î¾¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤­¤¿¾ÝÄ§Åª