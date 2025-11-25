²Î¼ê¤Î¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¤¬24Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤«¤é·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿Åì»³µªÇ·¤µ¤ó¤È½÷Í¥¤ÇºÊ¤ÎÌÚÂ¼²ÂÇµ¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û2023Ç¯¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤ò°úÂà¤·¤¿Åì»³µªÇ·¤µ¤ó¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¸½ºß¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤Î¤µ¤À¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤À¤ò¶´¤ó¤Ç¡¢Åì»³¤µ¤ó¤ÈÌÚÂ¼¤¬¾Ð´é¤ÇÊÂ¤Ö»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ