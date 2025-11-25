Áð¤Ê¤®¹ä¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø½ªËë¤Î¥í¥ó¥É ¡Ý¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¡¢²ñ¤¨¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡Ý¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ·îÍË22»þ¡Ë¤ÎÂè7ÏÃ¤¬24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¼çÍ×¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Èá·à¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡ÖÆÍÁ³¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÅ¸³«Áá¤¹¤®¤Ê¤¤!?¡×¡Ö¤â¤¦²ñ¤¨¤Ê¤¤¤Î¼ä¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ê¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤Î¾å¡¢¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Ï¤ë¡ÊÉ÷¿á¥¸¥å¥ó¡Ë¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦Ä»»ô¡ÊÁð¤Ê¤®¹ä¡Ë¤¿¤Á