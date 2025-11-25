ÄÌ»»157¾¡¤Î¥×¥é¥¤¥¹»á¡¢·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡ÖÂç¤­¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤À¤í¤¦¡×ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ïº£µ¨¡¢¸ª¤òÄË¤á¤ÆÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤ÆÉü³è¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï9»î¹ç¤Ç3¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨0.84¤ÈÂç³èÌö¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¡¢Æ±¤¸Æ»¤òÊâ¤¤¤¿ÀèÇÚ¤¬Àä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÌ»»157¾¡¤òµó¤²¡¢¥ì¥¤¥º»þÂå¤Î2012Ç¯¤Ë¤Ï20¾¡¤òµó¤²¤Æ¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥×¥é¥¤¥¹»á¤À¡£¥×¥é¥¤