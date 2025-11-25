Ì¡²è²È¤Î¤ä¤Þ¤»¤Á¤«¤µ¤ó¤ÎÌ¡²è¡Ö¾®³Ø¹»¤¬¤Ä¤é²á¤®¤¿¾¼ÏÂÀ¸¤Þ¤ì¤Î¤¢¤ëÌ¡²è²È¤ÎÏÃ¡×¤¬¡¢X¤Ç¹ç·×4700°Ê¾å¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ò½¸¤á¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¡¢¶µ»Õ¤ÏÀäÂÐÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£²È¤Ç¤âÀèÀ¸¤Ø¤ÎÉÔËþ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤º¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤Ê»ØÆ³¤Ë½¾¤¦¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ä¤é¤¤³Ø¹»À¸³è¤òÁ÷¤ëÃæ¡¢Í§Ã£¤ÎÎØ¤Ë¤âÆþ¤ì¤º¤Ë¤¤¤¿ºî¼Ô¤Ç¤·¤¿¤¬¡Ä¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÊ¿À®À¸¤Þ¤ì¤À¤±¤É¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×