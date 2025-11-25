¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û½µÌÀ¤±24Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ¤ÏÂ³¿­¤·¡¢Á°½µËöÈæ202.86¥É¥ë¹â¤Î4Ëü6448.27¥É¥ë¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£