´Ú¹ñ¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¡¢¥­¥à¡¦¥Ò¥ç¥Ë¥ç¥ó¤ÎÈþËÆ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥ÖSHOT¤¬¥Õ¥¡¥ó¤òÎº¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥­¥à¡¦¥Ò¥ç¥Ë¥ç¥ó¡¢¤Ï¤ÁÀÚ¤ì¤½¤¦¤Ê¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö°áÁõ¥­¥à¡¦¥Ò¥ç¥Ë¥ç¥ó¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÃæ¹ñÎÁÍý¤Î½­Æ¦Éå¤ò¿©¤Ù¤ë¥­¥à¡¦¥Ò¥ç¥Ë¥ç¥ó¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÉáÃÊ¤ÏËþÌÌ¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥­¥å¡¼¥È¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤«¤é°ìÅ¾¡¢Èý´Ö¤ò´ó¤»¤ÆÌåÀä¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌÜ¤ò°ú