¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÄù¤áÉÕ¤±¤¬Ãæ¹ñ´ë¶È¤ÎÈ¾Æ³ÂÎÄ´Ã£¤ÎÃæ¹ñÀ½¥·¥Õ¥È¤ò¾·¤­¡¢SMIC¤Î¶ÈÀÓ¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼Ì¿¿¤Ï¾å³¤¤ÎSMICËÜ¼Ò¹©¾ì¡ÊÆ±¼ÒHP¤è¤ê¡Ë¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥á¥â¥ê¡¼È¾Æ³ÂÎ»Ô¶·¤ÏÀßÈ÷²ÔÆ¯Î¨¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤­¤¯ÊÑÆ°¤¹¤ë¤¿¤áº£¸åÍ½ÃÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤Ãæ¹ñ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¼õÂ÷À½Â¤¡Ê¥Õ¥¡¥¦¥ó¥É¥ê¡¼¡ËºÇÂç¼ê¡¢Ãæ¿Ä¹ñºÝ½¸À®ÅÅÏ©À½Â¤¡ÊSMIC¡Ë¤¬11·î13ÆüÈ¯É½¤·¤¿2025Ç¯7¡Á9·î´ü¡ÊÂè3»ÍÈ¾´ü¡Ë·è»»¤Ï¡¢½ãÍø±×¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ3³ä¶á¤¯Áý¤¨¡¢2´ü¤Ö¤ê¤ÎÁý¼ýÁý±×¤È¤Ê¤Ã