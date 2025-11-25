Ìë¹ÔÎó¼Ö¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¤Ä¤Ð¤á¡×¤òºÆ¸½JR¶å½£¤Ï2025Ç¯12·î¡¢ÇîÂ¿¡Á¼¯»ùÅçÃæ±û´Ö¤Ç¤«¤Ä¤Æ±¿¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ìë¹ÔÎó¼Ö¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¤Ä¤Ð¤á¡×¤òºÆ¸½¤¹¤ëÎ×»þÎó¼Ö¤ò±¿¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú²èÁü¡ÛÄ¹¤¤¡ª¤³¤ì¤¬ÇîÂ¿¤È¼¯»ùÅçÃæ±û¤ò·ë¤Ö¡ÖÌë¹ÔÎó¼Ö¡×¤Î±¿¹Ô»þ¹ï¤Ç¤¹¤³¤ÎÎó¼Ö¤Ï¡¢JR¶å½£¤¬³«ºÅ¤¹¤ë¥Ä¥¢¡¼¡ÖÌë¹ÔÎó¼Ö¤Ç¹Ô¤³¤¦¡ª787·Ï¥É¥ê¡¼¥à¤Ä¤Ð¤á¤ÎÎ¹¡×¤Î¿½¹þ¼Ô¤¬¾è¼Ö¤Ç¤­¤ëÃÄÂÎÎ×»þÎó¼Ö¤Ç¤¹¡£±ýÏ©¡¢ÉüÏ©¤È¤â¤ËÊÌ¡¹¤ÎÎ¹¹Ô¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃµÞ¡Ö¤Ä