11·î¾å½Ü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î¤È¤¢¤ë¥Ó¥ë¤ÎºÇ¾å³¬¤ÇÌë·Ê¤òÇØ¤Ë°Õµ¤ÍÈ¡¹¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¸µKAT-TUN¤ÎµµÍüÏÂÌé¤À¡£¤È¤¢¤ë¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¤òÌµ»ö¤Ë½ª¤¨¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤Ë¡È·è°Õ¡É¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤ÎÂ³ÊÔ¤Ç¤¹¤è¡£¤¹¤Ç¤Ë»£±Æ¤Ï10·î¤Ç¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£·¦ÄÍÍÎ²ð¤µ¤ó¤ÈW¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£µµÍü¤µ¤ó¤È·¦ÄÍ¤µ¤ó¤Ïº£¤ä¡È¥´¥ë¥ÕÃç´Ö¡É¤Ç¡¢º£²ó¤Î»£±Æ¤Ç¤â¥´¥ë¥Õ¥È¡¼¥¯¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¸«